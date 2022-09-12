私家車上斜突溜後　撞兩電單車傷4人　包括8歲女童

本港中環去年12月曾發生私家車溜後剷百米意外，事故造成1人死亡1人危殆。而澳門路環法令司士古街近竹灣酒店，昨日(11日)傍晚約6時亦發生同類意外，1部私家車上斜時溜後，撞倒後方2部電單車，2名鐵騎士及2名乘客受傷，分別傷及手腳及背部挫傷，其中1名傷者為年僅8歲的女童。4名傷者均清醒穩定，送往山頂醫院。治安警表示，肇事私家車上斜時溜後，波及後面2部電單車，事故中所有駕駛者均通過酒精測試。確切原因有待調查。

有網民今日(12日)貼出事發經過的車Cam片段，只見當時一輛白色私家車正準備上斜，2部載有乘客的電單車從後駛至並與前車保持一定距離，惟該輛私家車突然溜後，先撞倒靠前的電單車，鐵騎士及白衣乘客走避不及均倒地並捲入車底，另一部載有女童的電單車見勢不對已先向一邊避開，惟仍被溜後私家車擦過，鐵騎士及乘客女童均倒地。

事故發生後，多名見義勇為的市民衝向肇事私家車後方，並拍打車身提醒司機有人受傷，同時合力抬起私家車車尾，嘗試拉出被捲入車底的傷者。