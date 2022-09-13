每日處理至少10噸膠樽　新回收廠稱一半再生膠片可製飲品樽

港人喝樽裝飲品十分普遍，但廢膠樽以往於本地循環再造成的「再生膠粒」，一般會用於製作運動服飾等較次等用途，情況在近期終於有所突破，本港首家能夠製作準食品級再生塑膠的回收廠落成投產，現時日均最少能收到及處理10公噸廢膠樽，即每月最少處理300公噸膠樽，當中僅約一半能轉化成準食品級再生塑膠片。負責人解釋因膠樽帶顏色、樽身連招紙影響所致，又說公司目標每月能處理900公噸廢膠樽，並期望提高準食品級膠片比例至80%。

2019年底動土興建、位於屯門環保園的「塑新生」膠樽回收廠近日落成投產，專門處理本港俗稱「一號膠」的PET膠樽，以及「二號膠」的HDPE膠樽，目標將其中的一號廢膠樽轉化成「準食品級」的再生膠薄片(rPET)，可供製造膠樽、食物器皿，而二號膠樽則會造出高品質的再生膠片。廢膠樽送往回收廠後，會經過一系列的處理，包括將每紮一噸(約2,000個)膠樽分開，利用機器吸走金屬雜質、篩選膠樽大小、刮除樽身招紙，再透過光線反射的方法，將一號膠樽、二號膠樽分門別類，當中一號膠樽再會按樽身是透明或彩色再分類。所有膠樽種類將分開切割、碾碎、清洗和風乾，製作再生膠薄片。

當中會製成「準食品級」的透明一號膠會重點處理，「塑新生」表示，樽蓋、樽環連同一號膠樽碎成薄片後，機器會善用塑膠類型的密度，以水的浮力再分開一號膠片，再會兩度以熱水清洗，並由光學篩選機檢查膠片，確保膠片的純度符合準食品級的要求。而所有膠樽最終會分別產成「準食品級」再生一號膠薄片、普通一號再生膠薄片、再生二號膠薄片、招紙薄片以及樽蓋和樽環薄片。

塑新生有限公司總經理石柏賢表示，現時日均收到10至30公噸廢膠樽，當中90%為一號膠樽，當中約60%為透明膠樽，能轉變準食品級膠薄片，以供製造膠樽或其他食物包裝，每月產量可達540公噸，而其餘的膠樽則能用作製造聚酯纖維運動衣服、鞋屐，以及建築材料等。他說所收的膠樽多混合其他材料，例如招紙，或者並非全透明，影響製成的膠片質量，令合乎食品級膠片的比例未能達到技術容許的80%，呼籲飲品商「走招紙、用透明樽」。