兩地三年中秋未通關　北上人數雖升卻仍屬少數

疫情下第3個中秋節過去，通關夢碎下，不少港人繼續愁斷腸！東網統計過去一周北上人數，發現僅有不足1.5萬人經陸路口岸成功北上，平均每日僅約2000人，恰是內地健康驛站的名額上限。出境方面，人流亦不踴躍，內外不通關下，香港自詡「背靠祖國，面向世界」如同諷刺的口號。社區組織協會副主任施麗珊表示，今年能成功北上的人只是極少數，僅少數人為探望患重病親友而回鄉，更多人未能搶到健康驛站名額，也有人無法承擔檢疫的費用及安排，無法與親友團聚。

根據港府出入境人流統計數據，雖然內地的檢疫隔離政策已調整，由原本的「14+7」，14天集中隔離醫學觀察連同7天居家健康監測，改為「7+3」，但以本月4日至10日的人流計算，北上人數幾乎日日用盡內地「健康驛站」，7日內共有14,471人次陸路口岸離港，平均每日約2,067人次，雖較去年及前年單日僅數百的基數微增1.6倍、2.4倍，但若與疫情前的同期相比，仍大跌90%多。昨日起，內地「健康驛站」又削減名額至1,000個，港人北上勢更加困難。回看2020、2021年的中秋周，分別有4215、5525人次經港珠澳大橋及深圳灣口岸出境至內地，平均每日約600、800人次北上。港人爭取通關三年，結果仍令人失望。

陳女士的父母於內地居住，患上眼疾、行動不便等多病痛，令她焦急不已，欲回內地探望，惟她說等了三年仍未通關，大感失望。陳女士指出，內地「7+3」的安排變相令她需至少請假10天，若計算回鄉等時間，至少需請假半月，擔心會被公司栽走，因此遲遲未能成行。她補充，當檢疫日數縮至3天，才有機會回鄉探親。施麗珊續指，內地與本港三年來未能通關，目前僅希望內地當局可憐一下他們，酌情給予有需要人士免檢疫往來或縮短檢疫期，但坦言期望不太可能實現。

議員陸頌雄認為兩地免檢疫通關實施起來定必困難，始終內地對疫情的管理或控制方法與港有差距。而本港政商賢達近要求對外「0+7」或免檢疫的抵港安排，陸指出，對內、對外的通關無可避免存衝突，因內地會擔心「0+7」會增本港的確診人數，而他認為當務之急應盡快實行「逆向隔離」，提供更多北上名額，並提供較便宜的收費，至少應較內地名額的約5,000元低。