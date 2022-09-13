一個月派582萬個檢測包　枉耗公帑　功效成疑

政府頻繁透過污水檢測發現可能有患者居住的目標大廈，然後要求相關大廈居民接受強檢，甚至展開圍封強檢。以昨日為例，當局指污水檢測發現有新冠病毒，要求沙田、深水埗、大埔及中西區等區的指定大廈及屋邨居民強檢，並因此派發17.5萬個檢測包。過去一個月的同類行動進行了21次，當局派發的檢測包更達驚人的580多萬個，枉耗不少公帑。

當局昨日表示，在沙田、深水埗、大埔及中西區多處屋邨驗出污水帶毒，房屋署會向相關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約17.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。涉及地點包括沙田區星漣海、泓碧、銀湖‧天峰、雲海、雲海別墅、廣源邨及小瀝源村；深水埗區碧海藍天、一號‧西九龍及美孚新邨7期；大埔區大埔中心、大埔廣場及宏福苑；中西區觀龍樓及卑路乍街和科士街附近一帶住宅。

像上述檢測污水、鎖定懷疑目標大廈並大肆派檢測包的行動，過去一月，政府共進行了21次，每次在地區派發檢測包的數量高達10萬至43.2萬個不等，一個月下來，涉及的檢測包已多達582萬多個。

此外，油尖旺民政事務處聯同警務處油麻地分區和衞生署人員，昨日上午約8時至11時期間，在早前納入強檢公告的尖沙咀擎天半島第一座檢查約370名居民的檢測報告，發現14人違反強制檢測公告，當中6人被發出一萬元定額罰款通知書。