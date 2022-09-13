食「生冷嘢」長時間站立易水腫　用温水泡腳按穴位助去水腫

早上起床後照鏡，赫然發現自己臉部水腫、「眼腫腫」，實在是不少愛美人士的噩夢。有些人甚至誤信偏方，索性「水都唔飲」來避免水腫。然而，中醫師陳翠萍強調日常要飲足夠水分，而水腫成因主要是跟多吃「生冷嘢」、飲凍飲、長時間站立或坐久等有關，20歲至40歲的女士們也有較高機會出現水腫。平日習慣上，陳醫師建議可在晚上用温水泡腳、臨睡前將雙腳抬高45度約15分鐘，恆常按穴位等，也可飲用益氣祛濕湯水，均可改變「成身腫」的情況。

陳指，中醫認為導致水腫的主要成因，與脾、肺及腎三臟有關，大部分人是因為脾的問題而出現水腫。她比喻脾猶如抽濕機，若運作不好，便未能抽濕及退腫，「諸濕腫滿，皆屬於脾」；腎則像太陽般，運作不好時「水便行得不順」，一般的水腫情況常見於臉部、眼皮及下肢。若非病理性的水腫，患者身體會感到「濕重」、易疲憊、胃口不佳、有口氣，嚴重起來有濕疹史的人更會誘發濕疹。水腫或跟肥胖相似，但可透過手指診斷，沒有水腫的人士按「腳踝」(即腳跟附近)的位置，皮膚會正常反彈；但水腫者會如「太空枕」一樣有壓痕，且皮膚遲遲未有反彈。

陳亦坦言，夏天的確較容易誘發水腫，因為市民飲食上多食「生冷嘢」、飲凍飲、開冷氣少出汗，而捱夜亦易誘發水腫。要改善水腫，醫師建議晚上可用加入粗鹽的温水泡腳，臨睡前把雙腳抬高至45度約15分鐘，按「足三里」等穴位。陳提醒市民要正常飲水及做運動，要少食「生冷嘢」、減少攝取鹽分。治療方面，中醫會處方中藥及針灸退水腫，市民也可飲用「五指毛桃粟米鬚湯」及「紅豆薏米水」等有消水腫效用的湯水。上述湯水一星期可飲用兩至三次，每次約一至兩碗，惟不適合孕婦及來經中的女士飲用。