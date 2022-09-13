童樂居虐童案　再有3被告提堂　押後11.9再訊

《東網》早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」員工涉嫌虐童案，至今累計共34名女職員被落案起訴，當中24人擬將或已轉介至區院審理。其中3名被告分兩案今天（13日）在區域法院再提訊，她們均暫毋須答辯。案件押後11月9日再訊，以待被告處理法援申請，及與控方作進一步商討。

首案被告為前幼兒工作員陳麗娟（55歲）及幼兒工作員陳玉玲（49歲），共被控17項虐兒罪。陳麗娟透過代表大律師申請押後答辯，以待與控方商討控罪及案情。陳玉玲則今天沒有律師代表，她亦申請案件押後，以待法援程序完成。控罪指2人在2021年11月20日至12月18日期間，故意襲擊、虐待或忽略8名兒童，其中8項控罪的受虐兒童身份不詳。

次案被告是兼職幼兒工作員馮鳳豪（63歲）。她共被控15項虐兒罪，指她於2021年11月18日至12月13日期間，故意襲擊、虐待或忽略9名兒童，其中6項控罪所涉的受虐兒童身份不詳。她亦透過代表大律師申請押後，辯方指擬索取進一步控方文件，稱雖然警方早前已給予文件，但情況不理想，另與控方有事項商討。

案件編號：DCCC541、542/2022