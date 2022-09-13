相思灣村霸黃子洋違令營業僅罰6000元　法律界斥輕判欠阻嚇力

西貢相思灣村有水上活動店涉嫌多次違令營業，涉事村霸黃子洋更如有保護傘無視法紀。警方直至4月9日採取放蛇行動，喬裝顧客租艇，當場拘捕黃子洋，並控告他一項表列處所管理人無合理辯解而沒有遵從局長指示罪。案件今日(13日)在觀塘裁判法院提訊，黃子洋承認控罪，惟僅判罰款6,000港元。有議員及執業大律師認為，今次案件明顯是輕判，恐令坊間誤以為違反停業令及防疫規例，只要罰款就可了事。

議員陳恒鑌認為，若有人公然違反停業令去開業做生意，不但影響防疫，若只罰款6000元會開一個壞先例，令其他人士有樣學樣「罰錢當交租」，而個別市民違反防疫令都可被定額罰款高達5000元，若一個經營者只需繳交6,000元便了事明顯罰則較低，當局應檢視相關罰則，或以定額罰款方式取代漫長的上庭程序，或會對打擊相關違規行為更為有效。

執業大律師陸偉雄則指，罰款欠阻嚇力，而對於案底多或或斷續有違規的人士，為向社會發出正面訊息，應作較為嚴峻的判罰，例如監禁的刑罰，在這基礎下，判監可向社會發放更正面訊息，但他亦指當中要考慮很多因素，例如被告是否即時認罪等。另外，他又指控方如何表述案情亦是關鍵，例如控方是否輕描淡寫抑或作詳細表述，他解釋詳細的表述可讓法庭有更多空間去考慮案件的重要性，例如對一些積犯或冥頑不靈犯案者，控方可提供更多資料將事件始末詳細列明，讓法庭掌握更多，以判處一個合適的刑罰。