基層團體關注安老院舍不足　孫玉菡：預留公屋總面積5%作福利用途

施政報告將於下月出爐，勞工及福利局局長孫玉菡今日(13日)與基層會面討論。眾多基層團體均表示現時照顧支援長者政策或資源明顯不足，安老院舍不足，關注安老院舍輪候時間過長問題，建議新施政在興建公屋的同時，亦給予更多空間預留在興建安老院舍上；另外亦有團體關注照顧者支援問題，建議推出照顧者登記證，讓社會認同照顧者的付出及貢獻。

另有團體反映現時本港對照顧者支援不足，他們大多指出目前普遍照顧者均出現財政壓力，包括陪伴看醫生或出行時的各種開支等，望新施政可恒常化照顧者津貼。有團體亦表示關注劏房問題，追問「關愛基金」的走向，促當局增加關注及支援劏房戶精的神衞生健康，或提供特殊學習津貼。至於弱智人士院舍方面，目前輪候時間長達逾10年，望政府未來提出清晰具體規劃，以地區為本，避免在偏僻地方興建院舍，讓較年長的家長可以定時探望子女。針對殘疾人士上，團體則表示望當局加強支援殘疾津貼及個人綜援金等。

孫玉菡回應時稱，雙方交流坦誠，內容亦很充實，許多均以用家角度提出意見，不過很難在短時間內作具體回應，亦未必能於今天應承每一件事可做到，強調當局會積極探討如何解決。就安老問題上，他明白大眾較關注安老院舍數目，惟要長遠規劃，當局未來盡量會於公營房屋總樓面面積預留5%作福利用途，並將以老人措施為重點；除院舍外，他亦提到，本港面對人口高齡化，5年任期內預計每年淨增長8萬名60歲或以上長者，強調要做好「居家安老」。