特快公屋今揀樓　幸運兒獲心儀單位棄購綠置居　凶宅無人問津

港人上樓難，今日(13日)起開始揀樓的新一期「特快公屋編配計劃」為苦候公屋多年的市民帶來希望。位於樂富的房屋委員會客務中心，今早8時已有數名輪候公屋多年的市民到場排隊。有市民坦言已輪候公屋約14年，但仍對「凶宅」或曾有死者的單位敬而遠之；有苦候多年的市民則認為若單位曾發生自然身故事件則仍可接受；而成功揀樓的市民表示特快公屋編配可自行揀樓，較由房署編配單位優勝，成功揀得心儀公屋後便決定放棄綠置居。

特快編配公屋的揀樓程序於今早8時45分開始，首批為2人或以上家庭申請者，有約數十名獲邀市民已準備就緒。輪候公屋約14年的阿娣今年已65歲，與一名智力有問題的兒子同居在租住的鐵皮屋，她稱去年亦曾參與特快公屋編配計劃，惟因單位較多「死過人」，對此難以安心，未能選得心儀單位，故今年再度參加，希望可以選得「安樂窩」。輪候公屋8年的趙女士一家三口現居於深水埗劏房，由於早前已因獲派單位過遠而拒絕兩次編配機會，故希望透過特快公屋編配能親自揀選心儀單位，認為若單位曾有長者自然身故仍可接受，但若屬自殺或兇殺事件的單位，即便有租金寬免亦無吸引力。

李女士成功選得位於天水圍的單位，輪候公屋已10年的她早前曾因獲派單位距離過遠，故拒絕編配，今次能夠親自揀樓對她來說吸引力較大「可以自己揀樓，要就返我哋自己返工⋯⋯要就埋小朋友返學」。黃女士亦認為特快公屋編配可自選單位較優勝，「可以自己揀地區，同埋自己揀嘅尺數係比佢(房屋署)派畀你大咗」，又稱會以交通便利、環境配套得作為首要揀樓條件，即便單位有自然身故事件亦不介意。輪候8年的金先生稱成功選中位於九龍的單位，今次亦有同時申請綠置居，但由於找到較合心意的公屋單位，故決定放棄購買綠置居。