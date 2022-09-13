守行為期間於中大女廁偷拍　男生認窺淫判感化1年

男學生承認在中文大學內之圖書館女廁偷拍2名女生如廁，被控2項窺淫罪。他早前因牽涉另一宗非禮事件，當時准以簽保守行為處理，在守行為期間干犯本案。他於2周前（8月30日）承認控罪，今天（13日）在沙田裁判法院被判12個月感化令。署理主任裁判官張志偉表示接納感化報告的建議及辯方的求情，同意被告須接受感化官監管，及進行有關精神和心理的治療，因此判處感化令是合適做法。

25歲被告吳文諾被控於2022年6月25日，在香港中文大學新亞書院錢穆圖書館地下女廁內分別偷拍女子X及Y的私密部位或進行私密作為，該些女子處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，而被告不理會該些女子是否同意被他拍攝。案情指案發當日下午約3時，X在涉案廁所的廁格內，見到有部手機在隔壁廁格下方出現，並且有鏡頭向著她，X當時感到害怕，逗留大約10分鐘才離開。約5分鐘後，Y在同一廁所的某廁格內，同樣見到手機鏡頭向着她。Y嚇得大叫，然後鏡頭消失，Y聽到有人離開廁所的聲音。警方憑閉路電視片段及圖書館出入紀錄找到被告，發現被告曾在涉案女廁逗留約18分鐘。被告被捕後向警方表示「我覺得做人做嘢讀書都好大壓力，一時控制唔到至偷拍」，並在警方拘捕前已刪除電話內的所有女性私密相片及影片。

辯方今天進一步求情指，被告坦誠交代案情，有悔意，積極面對其病情及立即接受感化官建議，到屯門精神健康中心接受療程。被告於等候判刑期間亦有繼續接受治療，而感化報告建議被告接受感化，而社會服務令報告則指不合適。辯方代表律師指被告須長期接受感化官監管，若再干犯有關罪行則可判監，這對其造成阻嚇作用，冀法庭接納感化報告建議，判被告接受感化。

案件編號：STCC 1778/2022