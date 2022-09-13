11涉圍理大時於油麻地暴動　登記護士認罪其餘10人開審

警方於2019年11月圍封理工大學，8男3女涉嫌在油麻地一帶參與包圍理工大學的示威，因而被控暴動罪。11人的案件今（13日）區域法院開審，其中一名24歲女被告今承認控罪，還押至10月25日作求情。她承認的案情指，她在案發當晚在彌敦道近碧街處被制服，當時她身穿黑衣和戴防毒面具，另攜有針筒和生理鹽水等物。控方在庭上確認，沒有直接證據顯示各被告有暴力行為，但被告身處暴動現場，為其他暴動參與者提供協助、鼓勵及支持。

11名被告依次為雷曉天（24歲）、梅晉豪 （23歲）、吳卓泓（22歲）、吳悅橋（25歲）、柯俊明（23歲）、安俊彥（20歲）、潘伊晴（24歲）、戴卓欣（20歲）、王智勇（22歲）、黃添樂（25歲）及余嘉晴（24歲）。除了余嘉晴以外，各人否認暴動罪。控罪指，各人於2019年11月18日在窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。吳悅橋另被控1項管有物品意圖摧毀財產罪，指他於同日在彌敦道525號至543號一帶管有1罐噴漆。另外，柯俊明因確診新冠肺炎而缺席聆訊，法官郭啟安考慮到被告有法律代表，故如期開審。郭官另下令2名未接種疫苗的被告，須每天到庭前完成快測及提供照片證明。

報稱任職登記護士的余嘉晴今天承認暴動罪。她承認的案情指，警方自2019年11月11日起在理大外圍一帶設防封鎖，阻止其他人進入校園和附近。同年11月18日，大批示威者聚集在尖沙咀、佐敦、油麻地及旺角一帶，約晚上9時，警方到達加士居道並組成防線，其後向北推進，在10時半到達文明里。期間示威者不斷向警方掟汽油彈及雜物，警方施放催淚彈作驅散。警方其後在窩打老道與彌敦道交界的南面，與北面的示威者對峙，示威者無視警方警告及築起傘陣，有人用雷射筆照射警方及投擲汽油彈和雜物，車道上有多處着火，警方估計當時示威者投擲約250枚汽油彈。及至約11時半，警方展開圍捕行動，示威者逃向咸美頓街方向，或嘗試轉入碧街逃跑。警長49813在近碧街處制服余嘉晴，她當時身穿黑衣、戴泳鏡和防毒面具，她身上另攜有一支針筒、14支生理鹽水、望遠鏡及醫療棉花等物。

案件編號：DCCC 750/2020