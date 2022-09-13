套資料作詐騙投訴　今年首8個月17宗　私隱公署推熱線供查詢　

個人資料私隱專員公署今(13日)表示，留意到近期出現多宗不同形式的詐騙個案，亦有騙徒假冒衞生署、社會福利署、消費者委員會、銀行等不同機構，以電話、電郵或短訊方式套取市民個人資料，致事主或親友蒙受金錢損失，今年1月至8月，私隱專員公署分別收到386宗及17宗有關套取市民個人資料作詐騙用途的查詢及投訴。有見個案上升，私隱專員公署今(13日)起設立「個人資料防騙熱線」3423 6611，處理懷疑誘騙個人資料的查詢或投訴，又呼籲市民若發現其個人資料被盜用並涉及刑事罪行，應盡快報警。

今年首8個月，私隱專員公署收到的套取市民個人資料作詐騙用途的查詢及投訴，例子包括騙徒冒認衞生防護中心人員，聲稱事主感染新冠肺炎，或因接觸確診者而成為密切接觸者需要隔離，從而套取個人資料；冒認公安，能說出事主的姓名及身份證號碼，聲稱對方曾走私疫苗或「洗黑錢」，並將電話轉駁至另一名假冒公安的騙徒，套取個人資料；冒認速遞公司職員，提供一條與該速遞公司網站相似的連結，要求事主提供其住址以派遞郵件，並先為郵件付款，繼而收集事主的信用卡號碼及姓名等資料。

私隱專員鍾麗玲呼籲，大眾若收到任何不明來歷或可疑的電話、電郵或手機短訊要求提交個人資料時，必須提高警覺，切勿隨意披露任何個人資料，應考慮聯絡相關部門或機構核實來電真偽。她又為大家提供防騙貼士，若收到不明來歷或可疑的電話、電郵或手機短訊，來電號碼的前方如帶有「+」號，即表示電話源自香港境外，如接到「+852」字頭的陌生來電，即該來電是假扮本地來電，市民要查證真確性及提高警覺，切勿開啟可疑電郵或短訊內的連結或附件。使用網上個人帳戶要多留意有否不尋常的登入紀錄，並保護好密碼；要留意最新防騙資訊，及提醒身邊親友。