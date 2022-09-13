男生還押時委人刪上網紀錄　與無業男押後9.26判刑

副學士男生於2019年被指管有爆炸品而被捕，被還押多月後始獲准保釋。惟後來警方發現在他還押期間，懷疑與來探訪的區議員黃國桐之時任助理及1名無業男子串謀，協助他刪除其互聯網戶口的資料。該議員助理及無業男子因而同被捕，與男生同被控串謀妨礙司法公正罪。3人在區域法院受審後，議員助理於上月獲判無罪，男生及無業漢則罪成，男生再被裁定另外2項管有爆炸品罪罪成。2人原定今天（13日）判刑，惟法官閱畢有關報告後，認為男生曾指有吸服大麻，故替男生再索閱戒毒所報告；至於無業漢則在辯方要求下，亦替其索閱社會服務令報告，兩人則續還押至9月26日再判刑。

3名被告依次是學生鄺偉邦、區議員助理余昕鈺及無業男子黃俊燁，3人同被控於2020年2月3日，在壁屋懲教所一同串謀妨礙司法公正，即達成協議刪除兩個由電郵登記的互聯網帳戶內的數碼資訊，及1個屬鄺的不明手提電話號碼可取用的數碼資訊。鄺另涉及2項管有爆炸品罪，指他於2019年12月24日，在觀塘寶冠大廈的時昌迷你倉內，保管硝化纖維素及10個煙霧餅。余已被裁定罪名不成立，鄺與黃被裁定罪成。

法庭早前替鄺黃2人索取勞教中心報告，但報告顯示鄺因過重，而黃則被指耐性不足，故2人均不適合進入勞教中心。法官並留意到鄺的報告指他自今年4月起有吸服大麻，以紓緩壓力及失眠問題，辯方則指鄺只是經網上購買含CBD（大麻二酚）的軟糖而已，而該些軟糖並非受管制的毒品類別。不過法官認為需要顧及犯案者有否毒癮及康復問題，遂決定替鄺索取戒毒所報告。至於黃，法官雖留意到他在報告中仍不承認犯案，及指有關行為只是純安慰鄺，認為他並沒有悔意，但在辯方強烈要求下，故亦替黃索閱社會服務令報告。

案件編號：DCCC 286/2021