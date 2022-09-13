特首選舉有選委收2選票　選管會倡疫下可於竹篙灣設票站

第6屆香港行政長官選舉於今年5月舉行，李家超在無競爭下，以取得1416張支持票、8票不支持下當選。選舉管理委員會今日(13日)公布選舉報告書，指特首選舉暢順完成，有6名選委在竹篙灣投票站投票，又建議日後任何選舉如受疫情影響，都可以考慮在竹篙灣再設立票站的可能性。另外，在特首選舉當日，有工作人員錯誤向其中一名選委發出2張選票，最終1張未填劃的選票列「無效選票」。

報告書指出，於特首選舉當日，有工作人員錯誤向其中一名選委發出2張選票，最終選委交還其中1張未填劃的選票，工作人員當「無效選票」處理，投票箱內選票數目不受影響，選舉事務處已將個案轉介執法機關調查。此外，有工作人員向選委發送測試電郵時，錯誤夾附一名選委交回的回條，當中包含相關選委及助理的姓名、電話號碼和電郵地址等，事件已上報政制及內地事務局，並通報私隱公署。由於今次特首選舉在疫情下進行，竹篙灣票站當時供受本地隔離或檢疫措施影響、而未能前往主票站的選委投票。報告書指出有6名選委在竹篙灣投票站投票。選管會認為日後選舉如受疫情影響，應按當時的疫情及防疫政策等因素，研究設立類似竹篙灣投票站的需要及可行性。

在選委分流形式投票上，報告書指選委按所屬界別分時段到會展投票，此做法帶來許多正面效果，包括避免因接載選委車輛集中於同一時段抵達會展、而導致交通擠塞，選委通過管制點時均毋須排隊輪候，選管會認為在往後的特首選舉中，無論是否受到疫情影響，選舉事務處應視乎選委數目、主投票站每小時能處理投票人數、主投票站周邊於投票時段交通的容量等因素，考慮繼續實施相同分流安排。另外，選管會留意到社會對特別隊伍安排有正面的評價，認為在未來的大型公共選舉應繼續採用特別隊伍安排。報告書又指雖然行政長官選舉未有在香港或深圳邊境管制區設立投票站，選管會認為日後選舉若受疫情影響，是否在邊境管制區設立投票站需因應當時的實際情況，包括疫情情況、政府防疫政策、受影響的選民人數、選民回港投票的難度等因素作全面考慮。