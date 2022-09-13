港島總區中秋長假期反非法賽車　4日共拘捕11人

警方港島總區交通部人員中秋節長假期間一連四日（9至12日）在區內進行反非法賽車及反超速行動。警員在上周五(9日)晚上巡邏期間發現一輛駕駛態度欠佳的車輛，遂上前截查，並發現該名司機沒有持有任何有效駕駛執照。該名姓蘇(26歲)男司機涉嫌 「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者風險保險」及「沒有攜帶身份證明文件」被捕。

上周六(10日)凌晨約2時，警員利用速度及自動車牌識別綜合系統「iVAST」在體育路一帶識別一輛行車證過期的私家車，遂上前截查，經初步調查後，該名姓李(52歲)男司機涉嫌「酒後駕駛」及「駕駛未獲發牌照車輛」被捕。警員亦在興發街處理一宗交通意外時，發現一名姓古(46歲)男司機身上有酒氣，該名男司機其後未能通過呼氣測試，警員遂以涉嫌「酒後駕駛」將其拘捕。

警員亦在石澳及赤柱一帶進行錄影執法期間發現48輛私家車越過雙白線行駛，警員將對有關司機作出檢控。此外，警員在柴灣道、大潭道、石澳道及南區一帶發現25輛私家車懷疑曾被非法改裝或不符合法例規定，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。有關車輛已被拖往鰂魚涌汽車扣留中心作進一步檢驗。警方亦針對駕駛未獲發牌車輛、未有展示有效行車証、高速公路不靠左駛等違例行為發出19張告票，並票控13輛違泊車輛。另外，警方昨日(12日)在香港仔巡邏期，發現有超跑狂飆，警方拘捕7名司機涉嫌非法賽車、危險駕駛及違例越過雙白線被捕，當中2男女亦涉嫌擅自取去交通工具被捕。