煙霧繼續罩港　東涌及中西區空氣污染指數10+爆錶

今午3時起，全港18個一般及路邊監測站，均錄得8或以上的空氣質素健康指數。

環境保護署自上周六(10日)錄得比正常為高的空氣污染水平。環保署網頁顯示，今日(13日)下午4時，全港18個一般及路邊監測站，空氣質素健康指數均錄得8或以上，即風險級別屬於「甚高」；其中東涌及中西區的空氣污染指數更已錄得10+爆錶，健康風險達「嚴重」水平。南區、深水埗、葵涌、荃灣、元朗、屯門及中環，7區的健康指數則為10。

受乾燥的大陸氣流影響，本港今日天晴及持續酷熱，吹輕微至和緩偏北風，不利於空氣污染物擴散，令區域背景污染水平上升。充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦加速二氧化氮的形成。天文台預測，未來數日(14至18日)廣東沿岸仍然風勢微弱，天氣酷熱。環保署預料在風勢增強之前，影響本港的區域背景污染，一般及路邊監測站的健康風險級別或會達高或以上水平。

當健康風險級別達到「甚高」或「嚴重」水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者，應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。由於空氣污染物對健康的影響因人而異，任何人士如有疑問或感到不適，應盡快諮詢醫護人員的意見。