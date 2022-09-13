曾志健涉暴動失蹤年半後落網　今提堂押後11.29再訊

2019年反修例示威期間於荃灣遭警察開槍射中左胸、及後被控暴動的學生曾志健於前年缺席聆訊，被法庭發出拘捕令。及至今年7月，他連同3名被通緝男子在西貢被捕，被帶上法庭應訊後被下令還押。他今天（13日）被押解到區域法院再提訊，辯方申請押後答辯，以待索取進一步控方文件，並再給予進一步法律意見。案件押後11月29日再訊，期間曾須繼續還押。

被告曾志健，被控於2019年10月1日在荃灣大河道、大河道北和鱟地坊一帶參與暴動。案件轉介區域法院後，曾在前年12月22日未有如期出席法庭聆訊，有海外組織代曾志健發聲明，指他正在流亡。同案被告邱宏達則已承認屬交替控罪的非法集結罪，被判入獄1年，已於今年6月刑滿出獄。

另外，曾志健被捕時，與3名被通緝男子一同身處西貢，3男亦分別另涉他案，當中包括馮清華。馮亦被控2019年10月1日在荃灣暴動，他於案件審前覆核時缺席聆訊，被發出拘捕令，馮的4名同案被告早前被裁定暴動等罪成及被判監禁51至56個月。馮今午亦於區域法院再訊，仍待法援署處理他的申請，案件押後至11月8日再訊。

案件編號：DCCC 485/2020, DCCC 868/2019