9男女涉政總外暴動　開審前6人認罪

2019年9月29日的港島遊行後發生警民衝突，事後有96人被控參與暴動罪，及被分拆多宗案件處理。今天（13日）再有9名懷疑涉案而被控暴動的男女於區域法院審訊，當中6人在開審前認罪，他們的案件押後至11月14日求情，餘下3人則否認控罪受審。

本案9名被告依次是何家洛（25歲）、15歲學生、黃韻思（35歲）、黎浩彬（20歲）、江璧怡（25歲）、洪聰滿（25歲）、陳航生（19歲）、劉文輝（28歲）及何普光（22歲），同被控1項暴動罪，指他們於2019年9月29日，在金鐘政府總部外一帶參與暴動。15歲學生、黎浩彬、江璧怡、洪聰滿、陳航生及劉文輝認罪，餘下3人則否認控罪。另洪聰滿及陳航生，分別再面對一項襲警及公眾地方管有攻擊性武器罪，獲准擱置於法庭檔案不予檢控；何普光則再獨自再否認1項襲警罪。黎浩彬、江璧怡、洪聰滿、陳航生及劉文輝撤銷保釋，須還押看管，其餘被告則續准保釋。

6人承認的案情指，在當日有大量示威者聚集於銅鑼灣崇光百貨外，並遊行往政總外一帶，警方雖多次警告示威散去但不果。及後，有數百名示威者於政總外的夏慤道堵路，並與警方對峙。控方指最遲於當日下午4時許，政總外便發生暴動，有示威者向政總投擲汽油彈及磚頭等硬物，亦有人以巨型橡筋充當投射器向政總擲物。據片段拍攝到，約有500名示威者不肯散去，當中包括認罪的6名被告在內，他們集結並參與暴動。其中，15歲學生曾攜有雨傘，並與其他示威者一起做出包括投擲磚塊等行為，而江璧怡、洪聰滿及陳航生曾與他人集結在行車線上，後與他人一起逃走。警員在展開驅散行動時，把6名被告拘捕，並在他們身上搜出防毒面罩、手套、護目鏡及生理鹽水等物品。

案件編號：DCCC 238/2021