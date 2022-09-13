再有10名患者離世　當中1名女死者僅52歲　其餘均有長期病

第5波新冠肺炎疫情未平，醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞今日(13日)表示，過去一日有10名確診病人在公立醫院離世，死者為5男5女，年齡介乎52至95歲；5人未打齊3針。死者中，1人為較年輕的52歲女死者，已打2針，本身有末期癌症，且擴散至腹腔及骨，故風險較高。她生前的癌症引致腹水及肺水，上周六(10日)確診，本周一(12日)離世。另外9名死者年齡介乎69至95歲，全部都有慢性疾病或長期病患。

至於瑪嘉烈醫院的10歲確診危殆男童，其情況有進展，已可自行呼吸，不需要高流量氧氣供氣，故情況由危殆轉為嚴重，經治療後神志也較早前清醒。當局表示，未來會為該男童安排磁力共振掃瞄腦部。

另外，截至今日，共有2,885名確診病人留醫治療，當中有343名為新增病人。需要入住隔離設施的病人中，528名病人在隔離病房，203名病人在二線隔離病房，567名病人在北大嶼山醫院香港感染控制中心，205名病人在亞博館新冠治療中心，當中合共有236名是新增確診病人。昨日新增呈報5名危殆病人及5名嚴重病人，現時合共有52名危殆及61名嚴重病人，當中13名危殆病人正接受深切治療。