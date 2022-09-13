增2886學校呈報確診　29班別須停課　耀耆頤養院揭149人中招

經過3日中秋連假後，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日(13日)公布，收到學校呈報2,886宗確診個案，涉及2,497名學生、389名教職員，這些個案採樣日期分散多日。相關個案來自991間學校，包括269間幼稚園、370間小學、324間中學及28間特殊學校，每間學校涉1至23宗個案。過去7日有777間學校呈報2宗或以上個案。另外，有23間學校共29個班級需要停面授課1周。

昨日(12日)有10間院舍有新增個案，分別是7間安老院舍，涉及14名院友及7名員工；3間殘疾人士院舍，涉3名院友。10間院舍共有97名院友列為密切接觸者需檢疫。其中1間院舍位於葵涌的耀耆頤養院暨日間中心出現較多個案，共有89名院友及60名員工。

該院舍只有1層，分兩區，最早為1名護理員確診，已打3針，上周六(10日)發病，同日核酸確診，快測卻無確診。昨日再有4名員工及5名院友快測確診，今早再多2名院友及2名員工快測確診，現時所有受影響的院友都是在B區居住，相信爆發情況集中B區，中心將B區餘下的40多名院友全送檢疫。