今增7218確診　包括151宗輸入個案

第5波新冠肺炎疫情毒鏈難斷，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，本港今日(13日)新增7218宗確診，包括151宗輸入個案。醫管局新增10宗死亡個案，第5波死亡累計9,607人。學校方面，上周五(14日)至今日，共2886學校呈報確診個案，有23間學校須停課，涉及29個班別。院舍方面，昨日(12日)則有10間院舍出現新增個案，包括7間安老院舍及3間殘疾人士院舍。署方指，目前確診數字徘徊7至8千宗，疫情依然嚴峻，認為須觀察兩周，才能研判疫情走勢。

另外，東華三院黃大仙醫院康復醫療護理部病房，有4名女病人在12日經檢測確診，4人均已接種2劑疫苗，現接受隔離治療，情況穩定，有關病房已暫停接收新症及探訪，以及進行徹底消毒清潔。

輸入個案中，55宗在機場找到，43宗於檢疫設施中發現，另有46宗為第4至7日於檢疫後發現；第7日後則有7宗。變異病毒株方面，昨日的樣本中，BA.4/.5 佔77.7%，而累計整體個案比例中，BA.5佔約68.8%、BA.4佔約8.9%、BA.2.12.1佔3.8%、BA.2.2佔18.5%。