市民排長龍悼念英女王　英駐港總領事館現花海

英女王逝世，英國駐港總領事館上周起設弔唁處，連日來不少市民特意赴位於金鐘的領事館悼念。今日(13日)是中秋連假後的首個工作日，酷熱天氣下，無阻市民到領事館悼念女王。東網記者今午到現場視察，發現領事館外有數以百計的市民排隊簽署弔唁冊，人龍由領事館外的法院道，延伸至香港公園入口。領事館也有一大片花海，滿布港人對英女王的敬意及思念。

大批市民帶同鮮花，到領事館外弔唁和獻花悼念英女王。除鮮花外，亦有人帶同英女王的照片、親手繪畫的畫作，以及寫有悼念字句的紙張，以不同方式表達心中哀思。現場一束束鮮花整齊排列，不少花束亦附上英國國旗、英女王頭像。記者目測有近千束花圍繞領事館門外，形成一大片花海；更有市民拍照紀念。

領事館中午在社交專頁上發文表示，弔唁將於今午4時結束，而排隊簽署弔唁冊需時至少3小時，現場也有職員犒最少要2至3小時才能進入領事館。隨後領事館再發文指，由於向英女王致敬的人數超出預期，領事館將延長弔唁書的開放時間：本周五(16日)上午10時至晚上7時；以及下周一(19日)上午9時至中午12時，另提醒市民帶備水及穿上適合天氣的衣服，因排隊或需時逾3小時。