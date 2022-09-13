產婦誕女後血崩不治　死因研訊揭血壓紀錄不全

26歲女警患妊娠毒血症，2016年在伊利沙伯醫院接受催生誕女後大量出血，延至3天後不治。家屬質疑醫院疏忽，包括不安排醫生從旁協助分娩、血壓計一度無法測量血壓、醫生沒有發現胎盤殘留在產婦體內等等。死因裁判法庭今天（13日）就事件展開研訊，裁判官批評助產士沒有詳細記錄死者的血壓，令人懷疑助產士實際上有沒有監察死者情況。裁判官又批評檢查胎盤的醫生在庭上聲稱檢查步驟詳盡，但卻在紀錄上寫下2個項目。

死者葉素欣，終年26歲。她於2016年10月6日到醫院進行檢查發現有血壓高及妊娠毒血症，懷孕37周4天的她便即日接受催生，唯分娩後出血不止，最終延至同月9日離世。死者丈夫馮遠通作供指，當天他陪妻子到醫院檢查，發現她屬高危產婦，加上情況適合催生，便安排即日生產。其妻於當晚7時25分將女兒誕下，但之後覺得氣促、頭暈，有姑娘為她量血壓，但血壓計顯未並無運作，有姑娘問「做咩唔漲嘅？」，約10多秒後重新連接血壓計，馮見到其妻的血壓下降不少。其後馮被請離產房，有醫護人員通知其妻子宮未能自行收縮、出血不止。醫院為其妻進行數次手術，最終延至9日早上不治。

協助死者分娩的助產士林潔樺作供指，主管當晚7時20分指示她為死者接生，她換好裝備入產房2至3分鐘後，女嬰便出生，因此她沒有時間留意血壓計的情況。林叫同事按一貫做法注射子宮收縮劑，死者表示頭暈，林見到死者產道有血滲，便通知婦產科醫生謝啟暘到場。林目測當時死者的流血量約為300毫升。助產士鄭健鈴就表示，當晚7時許死者進入第二產程，需屈曲雙手協助生產，加上連住手臂的血壓計發出響聲，反映已無法準確量度血壓，她便將死者手臂上的血壓計鬆開。研訊主任引述醫院指引稱，若產婦選擇無痛分娩，醫護人員應每15分鐘為產婦量血壓並記錄。鄭同意及承認紀錄不全，因當時手上有其他事要做，才沒有即時抄寫，而翌日死者的排板已被封存，故她沒有補回資料。裁判官何俊堯質問「點解你（當晚）放工都唔寫（補回資料）？你都放工⋯⋯希望你留意吓」。

婦產科醫生謝啟暘作供表示，他當晚應助產士林潔樺要求到場協助，謝檢查死者的胎盤後評估胎盤已完全排出，便專注處理死者子宮收縮乏力的問題，以及修補會陰傷口。研訊主任指，事後發現死者的胎盤有約5.5×5×2厘米的部分未排出，謝承認「我依家知道係睇錯」，但強調當日有按標準程序檢查胎盤，歷時約2分鐘。

案件編號：CCDI-602/2016