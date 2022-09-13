近半濕疹患者萌自殺念頭　青少年現抑鬱焦慮高常人6倍

濕疹是一種常見的皮膚病，一般人或誤會此病「沒有甚麼大不了」，吃藥就會好，但實際上濕疹會令患者受情緒困擾。有調查發現，本港近半濕疹患者有自殺念頭，逾5成患者關注心理健康；而患濕疹的兒童及青少年出現抑鬱、焦慮及行為問題的風險，較正常人高2至6倍，成年患者則高2.5至3倍。患者翟先生分享，曾受人歧視，稱「包到木乃伊咁仲出街」，令其心靈受挫，更想過跳出窗「一了百了」。

國際皮膚病患者組織聯盟(亞太區)於本年8月進行的問卷調查結果，亞太區共有330人受訪，當中116人為香港患者，香港醫護聯盟濕疹關注組今日(13日)公布相關結果，顯示約一半患者抱有自殺念頭。當中受濕疹困擾的翟先生指出，他永遠不會忘記病發的煎熬，「當時全身都是傷口，流膿出血，沖涼時特別痛！冬天可以隔幾日沖1次涼，但夏天避無可避，嗰種刺痛嘅感覺好似千支針插入心，好似受刑一樣極難受」。他又指，夏天時用舒膚帶包住手腳外出，曾被路人歧視，形容其為木乃伊。他因而身心受盡折磨，曾想自殺隃結生命。

翟亦分享，這個病實在「很難挨」，站在患者的角度，希望「大家當佢哋係正常人咁看待，講一句加油已經好開心」。而接受情緒治療亦同樣重要，「有人聆聽，有人安慰，可以幫到好多」。香港過敏會主席何學工表示，現時濕疹關注組及香港過敏協會積極關注濕疹患者心理需要，推出免費心理輔導服務。