政Whats噏：自爆兒時遭家暴想自殺　葛珮帆：我喺地獄中爬出嚟

近期虐兒事件備受關注，一直關注保護兒童嘅議員葛珮帆(EQ)話感到身受，佢喺一個電台節目中首次披露兒時遭父親家暴，曾經被打到塊面有5隻手指，更絕望到想自殺，諗住想喺天台跳落去，形容自己係喺地獄爬出嚟嘅。

EQ喺單親家庭長大，小學係佢最黑暗嘅時期。佢喺節目中話好幸運有一個好負責任嘅媽媽，任何情況下都冇放棄佢嘅小朋友，但就不幸地有個好唔負任嘅爸爸，「細個喺屋企，爸爸成日同媽媽嗌交，又會掟嘢，會打人，好多呢啲暴力場面，我自己最嚴重嗰次畀佢掅起頭髮打，打到個面腫到幾日返唔到學，5個手指印喺塊臉度，你有冇見過？唔係拍戲，真係一個掌印喺嗰面度，係好惡劣嘅，所以當我一聽到暴力對待小朋友嘅情形，我感同身受，因為經歷過，知道嗰種傷痛，唔係剩係身上嗰種痛，係心裏面嗰種痛，比你至愛嘅人傷害嗰種痛。」

唔單止痛，佢話最唔開心嘅時候，大概係7、8歲，佢諗若果聽日仲係咁，真係唔想再活下去，「我試過走上天台，坐咗喺出邊想跳落去，但可能係好奇心救咗我，因為嗰日喺天台，陽光照落去嗰海度，金光閃閃，我心諗都未睇過水底動物係點樣？咁死咗咪好唔抵，突然間有個人話靚妹，你喺度做乜？於是醒一醒，就冇跳到落去，跟住返屋企。」

佢形容自已係喺獄爬出嚟，最重要係唔好放棄。佢話好彩喺10幾歲讀中一嘅時候，有同學帶佢去做義工，喺醫院探訪老人家，才明白原來快樂有得揀，唔可以畀背景、仇恨同情緒控制人生，當時就學識放低，認為係班老人家救咗佢。