涉攜熱熔膠上門追債　前跆拳道港隊霍祺昌稱被逼招供

曾任香港警察學院武術教練、前跆拳道港隊代表兼教練霍祺昌，疑為他人貼街招及上門追債，結果在疑欠債者門外被埋伏警察拘捕。他否認管有物品意圖損壞財產罪，案件今天（13日）在九龍城裁判法院續審。辯方早前指警員在拘捕過程中有使用武力，因此其招供供詞不應呈堂成為證據。被告今天就這項特別事項作供，指自己曾有5年教授學警武術的經驗，自認為知道警察執勤的心理。當被問到警員對他使用武力的情況，被告表示「如果當我係壞人，都好合理，我訓練過都知佢哋點做嘢」及「打我嗰兩下，佢都算錫住我」。

42歲被告霍祺昌，被控於2021年7月16日在土瓜灣馬頭圍邨夜合樓管有2個打火機及2支熱熔膠，意圖在沒有合法辯解下使用該物品，以損毀屬於房屋委員會的財產，即某單位的門鎖。

被告就特別事項作供，指警員在錄取會面紀錄時，威脅他如果不招認管有熱熔膠是為堵塞欠債人的門鎖，便調查他管有萬用刀，被告因而覺得「無選擇，要認用熱熔膠」，才在不自願下招認。被告又指，當時自認沒有犯法，最多只屬不光彩，一般人會有誤解。針對警員對他使用武力，包括拉扯他衣領及拳打他腹部2次，他形容「佢以為我係江湖人，會做破壞，手法正常」，又指警方「前線文化講唔到道理」，因此當時他相信被帶返警署後，「坐低多啲時間講」就能夠解釋清楚。

案件編號：KCCC 1034/2022