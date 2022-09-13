迪士尼煙花表演僅30秒　園方彈出彈入式取消引公關災難

闊別4年的香港迪士尼樂園煙花匯演，早前於6月中回歸，不少遊客提早2小時覓最佳位置觀賞。上周五(9日)適逢中秋迎月日，遊客入場滿心期待的煙花匯演卻發生技術故障，原本20分鐘的表演，剛上演30秒便暫停。大批遊客湧入小鎮大街的客服中心，要求解釋及賠償，但工作人員的處理方式引發公關災難。

由於上周五乃迪士尼新角色「Linabell」正式登場的日子，再加上臨近中秋連假，吸引不少市民入園玩樂。惟大家翹首以盼的煙花匯演「迪士尼星夢光影之旅」，在開始30秒後突然停止，有網民於社交網站上大吐苦水，指匯演停止後工作人員先是說取消表演，5分鐘後口風突變改為表演延遲，令大家準備散場之時跑回原地，場面可謂混亂。惟等待20分鐘後，樂園最終取消表演，大批苦等煙花匯演的遊客湧入小鎮大街的客服中心，投訴處理不當，浪費遊客時間，要求退款。遊客不理解為何園方取消、延遲又再取消的做法，對此網民曾詢問過工作人員，對方回應指，這是樂園的指引，當預突發事情會先取消，若維修部覺得有機會修理成功，就會改口延遲，但是次維修失敗。最後他們決定留下聯絡方式等候園方7至14日回覆。

部分遊客仍然感到忿忿不平，於是在社交網站上宣洩心情。有部分於迪士尼粉絲專頁上留言，「星期五晚企咗兩個鐘等煙花，無交代無處理！」、「唔好扮傻就當沒有事」、「乜迪士尼樂園唔係創造美好回憶？」、「小朋友嘅美好回憶同期待一次又一次咁被你哋破壞晒」。東網向迪士尼樂園發言人查詢過，園方表示當晚的「迪士尼星夢光影之旅」因技術故障取消，樂園團隊已極力嘗試搶修，最終未能如期演出，向受影響的賓客致歉，而之後的煙花匯演會按照原定安排上演。東網記者曾問及會否於社交網站上公開解釋，但至今仍未有回應。