政Whats噏：回歸後首名法律界議員訪京　林新強：商增業界合作

依家立法會暑假休會，有唔少議員趁空檔離港，到外地交流。之不過，返內地嘅議員就唔算太多，其中法律界議員林新強(Ambrose)早排就先後到浙江同北京考察，反映法律界關注嘅民生議題，期間佢仲體驗咗內地嘅防疫政策，亦都理解兩地法律人才嘅發展空間，佢仲創造咗一個紀錄添，究竟係咩呢？

講緊嘅就係林新強喺自1997年後，首位立法會法律界議員訪問北京，睇返過往紀錄，該功能界別嘅議員一直曾由泛民主派或獨立人士擔任，而喺回歸後，佢哋都無用呢個身份訪京。

林早前先去浙江完成內地嘅檢疫隔離政策，之後喺當地再逗留5日訪問，繼而再去北京逗留多5日。佢話以前考察係以業界監管身份，今次個身份改變咗，希望將香港法律議題帶返內地討論，仲形容多場嘅會面同研討會都反應正面。佢仲引述內地嘅法律人才對香港司法制度都有好大興趣，亦都願意學習。但佢亦坦誠兩地文化有差異，亦都行緊唔同嘅司法制度，內地嘅法律人才學習上有一定困難，因為法律並非單純牽涉語言，亦都同文化息息相關。

之不過，有危就有機，佢建議將兩地律師事務所做大做強才可保護企業和民眾走出去，鼓勵更多內地企業同香港中小型律師事務所展開業務合作，佢亦都好歡迎國內企業來港上市。佢亦提到香港律師事務所同已考取大灣區執業資格嘅香港律師，與內地律師事務所合作，喺大灣區等自由貿易試驗區作合夥性聯營所。而喺北京期間，佢話見識到國家嘅司法改革和數字化的情況，認為好值得香港法院借鑑。

行程咁緊密，佢有冇趁空閒去玩先？佢就笑言都係以公事為主，不過都有出席一啲電動車嘅展覽，睇吓搵唔搵到心頭好。佢亦都講到最深刻嘅就係內地嘅防疫政策，話相當嚴謹，基本上幾日就要做一次測試，又話內地嘅檢測人員已經做慣做熟，所以「殺傷力」都大大減少，無咩唔舒服嘅情況發生。原本佢仲打算去埋深圳，奈何當地疫情反覆，惟有就此結束旅程返港。