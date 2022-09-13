透過藝術建正確價值觀　為期3周藝術展展示囚友作品

為讓在囚人士深入了解自己，加強改過自新的決心，同時加強大眾對在囚人士及更生人士的支持。懲教署聯同香港中華文化藝術推廣基金於葵涌舉辦為期3周的藝術展，展出在囚人士的攝影及藝術作品。懲教署署長黃國興及基金主席李秀恒今(13日)擔任開幕禮的主禮嘉賓。黃國興冀透過這次藝術展，向公眾展示在囚人士的藝術潛能。

「家國懲懷藝術展─想不到的藝術改變」於今日至10月3日，在葵涌KC100地下大堂展覽場地舉行，展出20多項在囚人士的攝影及藝術作品。展出的部分藝術品將於12月，在香港懲教學院舉行的開放日暨大匯演當天作慈善拍賣，而籌得善款將用作捐助不同的非政府機構，助社會上有需要的人，讓在囚人士透過創作手工藝品回饋社會。

黃國興表示，這次展出的作品分為3個主題，包括「多角度思維」、「發展潛能」和「回饋社會」，署方希望透過這次藝術展，加強公眾對在囚人士及更生人士的支持，又指署方藉鼓勵在囚人士參與以藝術治療為基礎的攝影活動及參與富有中華文化傳統的工作坊等項目，讓他們在過程中更了解自己，從多角度思考問題，從而建立正確價值觀，鞏固改過自新的決心。