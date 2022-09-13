65地納強檢　半山區高雲臺及香港仔雅濤閣上榜

再增65個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單。政府今日(13日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(14日至15日)期間進行病毒檢測。

另外，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約96%預約名額。政府明日將於南區石排灣邨、樂富橫頭磡邨及荃灣梨木樹邨重開流動採樣站，而位於柴灣興民邨的流動採樣站則會延長服務至本周四(15日)。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.大埔宏福苑宏昌閣

2.筲箕灣東熹苑耀熹閣

3.西灣河耀興道88號星灣峰

4.西灣河太寧街3號百利居

5.西灣河成安街33號柏匯

6.西灣河大石街17號恒安閣

7.西灣河大石街19至23A號大成樓

8.觀塘順緻苑順美閣

9.觀塘順緻苑順華閣

10.觀塘順緻苑順寧閣

11.觀塘順緻苑順泰閣

12.大埔廣福邨廣仁樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.將軍澳廣明苑廣寧閣

2.沙田禾輋邨順和樓

3.秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓

4.柴灣興民邨民澤樓

5.沙田水泉澳邨峻泉樓

6.半山區西摩道2號高雲臺

7.葵涌葵聯邨聯悅樓

8.天水圍天富苑善富閣

9.馬鞍山頌安邨頌群樓

10.屯門良景邨良俊樓

11.青衣青華苑華奐閣

12.元朗屏欣苑屏泰閣

13.九龍灣彩興苑彩萱閣

14.青衣青衣邨宜居樓

15.牛池灣瓊山苑瓊峰閣

16.葵涌荔欣苑荔采閣

17.荃灣梨木樹邨榮樹樓

18.觀塘安達邨謙達樓

19.大角咀維港灣8座

20.將軍澳日出康城緻藍天鑽岸(左翼及右翼)

21.葵涌葵涌邨翠葵樓

22.香港仔石排灣邨碧園樓

23.馬鞍山錦豐苑錦薇閣

24.深水埗富昌邨富盈樓

25.上水彩園邨彩湖樓

26.東涌迎東邨迎福樓

27.屯門友愛邨愛智樓(1及2座)

28.慈雲山慈安苑安欣閣

29.大圍顯徑邨顯貴樓

30.柴灣峰華邨曉峰樓

31.粉嶺華明邨耀明樓

32.上水清河邨清頌樓

33.鑽石山龍蟠苑龍瑚閣

34.屯門大興邨興盛樓

35.大埔新達廣場5座

36.油塘油美苑濤美閣

37.將軍澳都會駅城中駅9座

38.天水圍天盛苑盛鼎閣

39.香港仔雅濤閣1座

40.馬鞍山利安邨利榮樓

41.橫頭磡橫頭磡邨宏祖樓

42.沙田碩門邨豐碩樓

43.上水彩蒲苑彩晶閣

44.將軍澳安寧花園4座

45.將軍澳日出康城SeaToSky2座

46.將軍澳寶林邨寶寧樓

47.葵涌石籬二邨石欣樓

48.大埔明雅苑明欣閣

49.沙田水泉澳邨明泉樓

50.九龍城美東邨美德樓

51.鴨脷洲海怡半島怡麗閣

52.長沙灣宇晴軒5座

53.天水圍天恒邨恒輝樓