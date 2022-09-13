確診住客11.1起可自費留酒店隔離　職員須穿適當防護裝備

醫務衞生局今日(13日)公布第8輪指定檢疫酒店計劃，其中位於東區、在今年1月起接待國泰機組人員的檢疫酒店「香港東隅」，將由後日(15日)起加入本輪檢疫酒店計劃；另香港東涌福朋喜來登酒店會額外增加其供應的房間數目。此外，第9輪指定檢疫酒店計劃的合約會加入新條款，即由11月1日起容許檢疫酒店住客在確診後留在其原本入住的酒店進行檢疫。

當局表示，考慮到現時的疫情發展，以及評估最新的入境防疫規定和相關情況後，新一輪檢疫酒店合約會加入上述條款。現時檢疫酒店住客確診後，會被送往隔離酒店或位於竹篙灣或啟德的社區隔離設施。新加入的條款則容許確診住客可選擇自費於酒店進行檢疫。惟檢疫酒店必須加強感染控制措施，例如安排特定的樓層或房間隔離確診者，並在適當位置增設空氣淨化機，而酒店職員亦必須穿上適當的個人防護裝備，以減低感染病毒的風險。

第8輪指定檢疫酒店計劃在8月1日至10月31日期間推行，「香港東隅」將由後日起接受房間預訂並開始運作，而東涌福朋喜來登酒店會額外增加其供應的房間數目，計及上述新加入的酒店及早前因不同原因提前解約的酒店，參與本輪計劃的酒店有62間，合共提供約23,600房間。