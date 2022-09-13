雷霆22：油麻地冚非法賭檔　拘女主持及12賭客

西九龍總區反三合會行動組探員，今日(13日)進行代號「雷霆2022」的反罪惡行動，突擊搜查油麻地上海街131號大廈，搗破一個懷疑非法賭檔，拘捕1名菲律賓藉女負責人(39歲)，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

另外，3男3女本地人士、1名印度藉男子、2名尼泊爾藉男子、2名菲律賓藉男子(其中一人持「行街紙」)及1名菲律賓藉女子，年齡介乎26至60歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們同時涉嫌違反防疾規例，探員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕人現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款30,000港元及監禁9個月。警方亦呼籲市民為人為己，嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方會繼續加強巡查，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。