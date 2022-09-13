4間元朗金屬碎料回收場被控造成環境滋擾　判罰4.8萬港元

環境保護署(環保署)去年發現，「凱協集團有限公司」旗下4間位於元朗雞伯嶺路一帶的金屬碎料回收場，對附近居民造成環境滋擾，今日(13日)在粉嶺裁判法院被裁定共6項違反《空氣污染管制條例》，被判罰款共4.8萬港元。

環保署執法人員去年發現上述4間金屬碎料回收場，沒有妥善遮蓋或圍封金屬物料儲存堆以防止塵埃排放，亦未有在操作有關裝置或設備時防止排出塵埃、砂礫或顆粒，可影響行人及附近居民，遂根據《空氣污染管制條例》向各場地發出法定通知，要求4間回收場改善。署方於法定通知限期後，派員進行6次巡查，均發現回收場仍沒有落實改善措施，涉嫌違反法定通知的規定，於是提出檢控。巡查人員最近視察發現，其中2個場地已經結業及清空。

環保署表示金屬回收場經營者，應妥善遮蓋或圍封金屬物料儲存堆，並採取如完善的灑水系統等有效措施，以防止塵埃排放。若收到環保署發出的法定通知，必須盡快在指定期限內採取措施消減滋擾。根據《空氣污染管制條例》，任何人如不遵從法定通知所載的規定，即屬違法。初犯者最高可被處罰款10萬港元；第2次或其後再定罪，最高可被處罰款20萬港元及監禁6個月。