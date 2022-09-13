車Cam直擊：滑輪車逆線撼車頭　中年漢肇事離去　惹的哥網上緝兇

昨日(12日)網傳一段車Cam影片，直擊一名中年男子腳踏滑輪車，於屯門青山公路近仁愛堂街的一段小路入彎時，不但違規逆線，更因收掣不及，直接迎頭撞上一輛正駛離出大路的的士，致後者車頭一塊鐵片脫落。車輛司機事後即場落車與肇事者理論，並報警處理，惟該名滑輪車男子趁前者走神時借機遁去。受害司機頓時「有怨無路訴」，遂於社交平台公開涉事車Cam影片，並以薄酬為誘，實行「網上緝兇」！

從片中可見，該名身穿印有「多啦A夢」卡通圖樣的白衣男子，手執滑輪車握柄，由大路駛入一處小路，惟該路段屬逆線的單向行車道，更有一架私家車正駛近欲離，該滑輪車男子疑未察明路況，且一時收掣不及，終致與私家車迎面而撞。據涉事車主於社交平台所述，該名男子肇禍後未等警方到場，即趁機逃去，令事主不惜於網上交代事件及該名男子的相片，望能揪出「惡徒」！

網民知悉後，紛紛批評該名滑輪車司機，指「電動滑板車未合法在馬路上行駛已經係嚴重罪行，加上依家仲要撞人㗎車，2單案件喎，咁撞傷人都唔拉呀？」亦有人指，既已攝下該名男子的全貌，一定可以還受害司機一個公道，「你有佢樣，警察要查實查到」。