政Whats噏：力推趣味教授中史　劉智鵬處處踫壁

過去發生嘅連串社會事件，外界猛烈抨擊通識科內容同教師授課方式影響學生嘅思維，更加同忽略中國歷史有關，最後中通識科已易名為「公民及社會發展科」。點樣增加學生讀中史嘅興趣？研究歷史嘅議員劉智鵬話曾經力推採用以趣味為主、減少測驗評分嘅教學方法，點知處處碰壁。

有意見話學生覺得中史乏味，劉智鵬喺社交平台貼文話中史課程內容好多，無論教或學都好吃力，尤其喺「應試教育」嘅影響下，學生要記低大量嘅歷史信息嚟應付考試，結果成為測試學生記憶力嘅科目，唔少學生視而生畏。佢話依家初中史科被列為必修科，總算達成咗初中三年人人都讀中史嘅願景，但並唔係一個圓滿嘅結局，事關學科嘅教與學都要重新設計，以免學生讀咗3年中史就唔再對呢個學科感興趣，甚至對中史產生負面嘅印象。佢終認為讀歷史必須由趣味出發，唔使處處考慮學生係咪吸收咗足夠嘅信息，只要讀出興趣，學生自然會追尋歷史嘅故事。

其實佢曾經游說辦學嘅朋友，畀佢替學校調整初中中國歷史科嘅教與學，採用以趣味為主、減少測驗評分嘅教學方法培養學生學習中國歷史嘅興趣，結果到處碰壁。最後搵到一間學校肯嘗試，相關教師亦願意喺正常嘅教學安排之外，以有趣嘅專題同學生一齊探索歷史。舊年九月，嗰間學校嘅初中一、二年級都開始試行呢種教學安排，經過一年嘅努力，教師及學生嘅反應都好正面喎。