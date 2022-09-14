「綠在西貢」辦大嘥鬼主題展覽　10.31前攜眾共遊環保奇幻之旅

環境局推出的虛擬角色「大嘥鬼」將加入由基督教家庭服務中心營辦的「綠在西貢」項目，於8月20日至10月31日期間，一連兩個月推出「大嘥鬼夢遊仙境(Big Waster in Wonderland)」主題展覽。舉辦方盼以嶄新趣味的方式，向參加者推廣源頭減廢、低碳生活、乾淨回收、節約能源及愛護自然等環保訊息，以鼓勵公眾共建綠色香港。有興趣市民，可於展覽期內前往位於將軍澳區的「綠在西貢」參觀。

展覽設有4大展區，包括「大嘥鬼奇幻之門」、「少少少花園」、「小鬼走廊」、「瘋鬼午後餐桌」。另外，大嘥鬼夢遊「綠在西貢」仙境奇遇記亦將於本周六起一連兩日(17日至18日)，在展區內舉行，期間設有打卡藝術裝置、環保電影欣賞、以「大嘥鬼」為題的禪繞畫、布藝小手工等活動。

「綠在西貢」是環境保護署「綠在區區」社區回收網絡的其中一個「回收環保站」，由基督教家庭服務中心營辦。｢綠在西貢｣志在推動區內減廢回收及環保教育工作，對象包括社區內不同階層及背景的居民；支援地區減廢回收工作，提供回收車，走進社區收集可回收物料供本地進行循環再造，並推行其他源頭分類的措施，讓市民可親身參與各種回收減廢活動，共建美好宜居環境。