公帑倒落海　捉鼠一隻盛惠萬元

本港鼠患杜之不絕，本報多次重點報道食環署防治蟲鼠工作乏力，政府去年投放逾7億元公帑處理鼠患，創過去5年新高。食環署制訂多個方案滅鼠，惟成效卻事倍功半，年內收集死鼠及捕獲活鼠僅約6.7萬隻，即平均每隻開支高逾一萬元。本報早前曾獻藍圖建議政府可參考網民用水桶、保鮮紙及鼠餌自製捕鼠器，低成本且高效，可是署方寧願浪費公帑都不考慮民間智慧。

翻查資料，政府防治蟲鼠服務的整體開支，由2017至18年度的5.69億元，遞增至去年度的7.31億元，本年度預算開支將進一步增至7.51億元，年內的防治蟲鼠工作之公務員人手編制為745人。而食環署去年在建築物放置毒鼠餌109,685次、使用捕鼠器86,164次，收集死鼠及捕獲活鼠共67,182隻，平均每捕捉一隻老鼠就消耗10,880元公帑，毫不符合成本效益。

本報多次報道鼠患充斥全港，例如在牛池灣村近熟食街市後巷深宵碩鼠橫行，秀茂坪街市及大成街街市曾上演「群鼠噬豬殼」，慈雲山亦有鮮肉商店，將冰鮮雞放於門外，引來老鼠圍食。食環署近年雖花費大量公帑引入新滅鼠科技，包括「氣壓滅鼠器」、「夜視攝錄機」及「熱能影像攝錄機」，惟種種科技滅鼠成效差強人意。

本報一向為民請命，早前曾獻藍圖建議政府可參考網民自製低成本高效的捕鼠器，包括在水桶放入鼠餌，再封上保鮮紙，老鼠便會自投羅網，或是在水桶中央放上一塊活動圓板，當老鼠站在板上就會失平衡跌入桶內，民間智慧有時更勝高科技。