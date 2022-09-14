八達通手機App推出簡易模式　便利長者領取消費券

今年為八達通面世25周年，現時八達通已成為大部分港人生活的一部分，市面上流通的八達通卡已超過3千萬張，其手機應用程式亦已有超過4百萬人下載。流動支付日趨普遍，八達通今年成立了新部門「產品部」，以集中資源及整合人手發展數碼業務。同時，八達通應用程式亦推出「消費劵」簡易模式，方便長者使用。

八達通「消費劵」簡易模式已於本月推出，簡易模式會加大畫面字體及簡化操作，用戶可以透過該模式即時拍卡領取消費券及查詢消費紀錄，以方便不太擅長使用手機的用戶使用。八達通亦於今年3月推出「Easy Park 自動付款服務」，用戶可以把車牌號碼連結在應用程式中已登記的八達通卡。當進出提供此服務的停車場時，入出閘均無需拍卡，費用自動從八達通卡扣除。現時全港有2個停車場可使用該服務，分別為The LOHAS 康城及觀塘皇廷廣場。

其產品部於今年1月成立，產品部總監葉勁生表示流動支付現時十分普及，八達通亦已經由實體卡轉化為手機八達通。過去公司不同部門都有參與發展手機應用程式及其他數碼產品，成立部門的目的，是為了建立團隊去專門負責相關業務，以提升市民的使用體驗，及支援其他業務。由應用程式的設計、開發、測試，推出市場，收集用戶回饋，改善，都會是該部門的職責。