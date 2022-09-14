疫情趨緩或「假期效應」　來港免針與防疫背道而馳　專家籲修例

本港疫情有回落迹象，昨日(13日)確診個案錄7,218宗，連續5日下跌。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早(14日)在電台節目表示，近幾日確診數字稍為回落，或與中秋假期檢測量減少有關。他對贊同要觀察多一至兩周，了解數字是否持續回落。若之後幾日反彈每日9,000至1萬宗確診，可反證近日的波幅是出現「假期效應」。

對於有內地人士無接種疫苗，來港亦可獲「臨時疫苗通行證」及藍碼，曾祈殷同意觀感上不理想，問題不在於訪港人士來自哪裏，而是若香港推行相關防疫規例就應該一視同仁。若有人毋須接種即可來港，與外防措施背道而馳。若相關人士在港受染疫，有機會要在本港醫療系統接受治療，應該作出修改。

現時輸入病例佔確診個案的比例相對較少，曾祈殷認為不應過分聚焦抵港人士檢疫方案，重點不在於「3+4」抑或「0+7」。反而研究是否有效落實各項「包底」措施，包括確保旅客入境後有否按時檢測等，就可知悉來港人士是否帶病毒或變種病毒。