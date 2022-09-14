具較高免疫逃逸能力　港大中大證新冠疫苗對BA.5保護力減

本港確診染疫數字仍在高位徘徊，而感染新冠變異病毒株Omicron BA.4和BA.5的單日比例亦超過77%，中大及港大的聯合研究，發現疫苗對Omicron BA.5變異病毒株的保護力大減。

研究團隊分析104人的血清抗體，在沒有感染新冠的參加者中，各有20人已接種3針復必泰、3針科興、兩針科興加1針復必泰加強劑；另有20人曾感染原始病毒株；餘下24人曾感染BA.2，當中7人無打針、17人染疫前接種不同劑量疫苗。

研究發現接種3劑復必泰的抗體水平，對Omicron BA.2.12.1及BA.5，相較原始病毒株，減少約78%和約93%；而首2劑科興、第3針復必泰的抗體水平，跌幅則分別為8成4和9成半；接種3劑科興的抗體水平，則各減少9成2，亦無法量度中和抗體。研究又發現，如果市民有接種疫苗，感染BA.2的抗體水平可較無接種高超過2倍。團隊認為，結果反映Omicron BA.4和BA.5 具較高免疫逃逸能力，並會繼續在社區造成傳播，呼籲市民盡快打針。