關日華稱新冠病毒欺負兒童　長期病患者更易引致併發症

第5波疫情持續，多名染疫兒童情況嚴重及危殆。日前瑪嘉烈醫院一名患腦癇症的10歲確診男童，一度危殆，經治療情況現已好轉，改為嚴重。該院的兒童傳染病科顧問醫生關日華今日(14日)在電台節目上形容，「病毒欺負緊小朋友」。由於該男童屬長期病患，要服用止抽筋藥，免疫系統較一般兒童差，若受感染，而病毒強過兒童本身，病毒入侵便容易造成不同併發症。故他們一旦感染新冠病毒，會「像士兵打仗般」。

關日華表示，男童的嘶哮症或與腦癇症有關。他確診後雖然出現嘶哮症，但控制良好，期間神志一度轉差，擔心急性腦炎。幸好在服用抗病毒藥後有所改善，稍後會為其進行磁力共振檢查，看腦部有否變化。他又解釋，由於該名男童已打2針，即使仍受感染，相信疫苗起到幫助，故情況有好轉。關呼籲家長不要猶疑，盡快為兒童接種疫苗以作保護，透露當局會研究11歲以下兒童接種4針的安排。

關續指，當局建議長期病患、免疫力弱的人士打第4針，但11歲或以下則仍是建議打3針，他相信會繼續討論兒童是否也要打4針的問題。他強調，現時兒童接種率未夠高，若染疫後容易傳播他人，惟不少家長以為兒童確診後不用打針；但其實康復都要打針，以提高抵抗力，對抗變種病毒。