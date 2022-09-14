男子街站刀刺何君堯　傷人罪成囚9年　不服上訴遭駁回

議員何君堯2019年11月在元朗擺街站時，被31歲男子董栢輝用刀刺傷胸口，何的保鏢亦被刺傷。董承認有意圖而傷人及傷人2罪，去年被判入獄9年。他認為刑罰過重提出上訴，高院今(14日)開庭處理。上訴庭法官潘敏琦聽罷雙方陳詞後，認為沒有合理爭辯之處，因此駁回他的上訴許可申請，法庭會於6個月內頒判詞解釋原因。

代表上訴申請人的大律師指，有別於企圖謀殺罪，一般而言，傷人罪刑期介乎3至12年。就本案而言，事主所受的傷勢不是十分嚴重，長遠心理影響亦輕微。如果撇除上訴人的意圖或其他加刑因素，刑期應為3至4年。即使考慮到所有因素，本案無論如何不應被歸類為最高刑期類別，原審法官以12年監禁作量刑起點是過重。律政司代表則指，案件發生在2019年11月繁忙時段，上訴人行為或會引發不同政見人士衝突，強調案情嚴重。

本案案情顯示，2019年11月6日早上，何君堯於屯門湖翠路的行人路為區議會選舉擺街站，上訴人手持花束，聲稱是何的支持者並要求合照。上訴人稱要拿手機，卻突然從袋中掏出一把刀鋒長20厘米的利刀刺向何胸口，並大叫「殺死何君堯」。其後多人合力制服上訴人，何的保鏢張英才於制服上訴人期間，遭上訴人以刀割傷胸口及左前臂。

案件編號：CACC231/2021