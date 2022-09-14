BA變種株死亡率與流感相若　梁栢賢籲計算數據勿「一刀切」

新冠肺炎持續，港府昨日(13日)表示，新冠病毒並非一般流感，指季節性流感平均死亡率為約0.1%，而第5波Omicron變種病毒株的死亡率高達0.6%。醫院管理局前行政總裁梁栢賢則在社交平台發文稱，截至本月4日為止，粗病死率的確為0.6%，即死亡率是流感的6倍，但若以5月起由變種病毒引起的新一波疫情計算，粗病死率已下降至與流感死亡率相若。

梁栢賢解釋，根據衞生防護中心最新數據顯示，確診個案總數為156萬，超過9,500人死亡，若由2021年12月31日起計算，第5波疫情主要由Omicron BA.2.2病毒株引起。然而，當局的統計數據並未將現時新一波疫情，與2至3月的第5波疫情分開。若只看放寬社交距離措施之後，5月起新一波疫情，即由BA.2.2、BA.2.12.1，以及BA.4或BA.5引起，粗病死率已下降至0.098%，即與流感死亡率相若。

他認為，分析數據要精準，死亡率會因病毒變種及社區感染情況，在不同階段會有所不同。因此，疫情發展到現在，不應以「一刀切」計算，因為社會的免疫屏障已有增加，認為以現時香港感染的情況，從5月至今的死亡率是與流感相若。