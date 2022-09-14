航空郵輪復運需時準備　議員促政府盡早公布「0+7」時間表

疫情趨勢或有緩和，各界期盼當局再放寬檢疫入境方案至「0+7」。議員姚柏良今日(14日)表示，現時實行「3+4」措施後，入境旅客未見明顯增加，期望當局盡快檢視數據，公布實施「0+7」的時間表，讓旅遊業準備復業。他解釋，旅遊業有別於餐廳，若當局決定鬆綁，航空公司要提前幾個月增加航班，才可恢復班次；郵輪也要近4個月準備時間，所以業界「好着急」，希望早些準備，盡快在第4季突破困局。

香港酒店業主聯會經理陳媛妍同樣指出，「3+4」實施逾1個月，入境旅客未見大幅增加，檢疫酒店的入住率只得一半，相信業界會考慮相關收益再決定是否參與下一輪計劃。雖然部分港人在放寬檢疫日數後，外遊意欲增加，但由於航班數量有限，機票較貴，未能吸引更多人外遊。

另外，政府昨日(13日)公布，第9輪指定檢疫酒店計劃加入新條款，允許檢疫期間確診的住客，可自費留在酒店隔離。陳媛妍強調，業界會盡量配合新措施，但坦言最初有少許擔心，經當局解釋指相關風險或低於同一幢大廈有住客染疫，加上檢疫酒店的通風系統及渠管都經審視，連同空氣淨化機等設施，相信可將風險減至最低。陳又指，政府要求參與計劃的酒店，必須預留少量房間給中招住客入住，業界仍需制訂執行細節，避免交叉感染。她透露，業界期望第9輪計劃屬「最後一輪」，隨後可以開放檢疫限制，真正做到免檢疫通關。