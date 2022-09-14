破壞警總閉路電視等物　地盤工承認刑毀罪　9.28判刑

一名地盤工人涉嫌於2019年反修例示威期間，在灣仔警察總部外破壞屬於警總的閉路電視、警徽及警察牌匾，因而被起訴1項刑事毀壞罪。涉案被告今（14日）在東區裁判法院認罪，須還押至9月28日判刑，以待索取背景報告，他另須賠償3,650港元。裁判官溫紹明指出案件並非複雜，問控方為何事隔3年才提告。控方指下次會呈上時序表。溫官續指「佢地（警方）無心理準備我會問？難為你（檢控官）啦」。

報稱地盤工人的26歲被告梁建韜，今承認1項刑事毀壞罪。案情指，2019年6月26日晚上，一群示威者在灣仔警察總部外示威，及至翌日凌晨時分，被告用噴漆塗鴉警總外牆的1組閉路電視鏡頭、鐵閘上的2個警徽及1個警察牌匾，被告其後與90名示威者在修頓球場外被截查。警方翻查閉路電視後，發現被告行為，被告於2019年8月29日被拘捕，警誡下他保持緘默。控方就案件申請賠償令，獲溫官批准，被告須在7天內賠償3,650港元。

辯方在被告認罪及同意案情後，申請押後求情，以待索取背景報告。溫官一度質疑，為何辯方律師不索取指示後，直接向法庭交待被告背景。辯方則指打算在案件押後期間，收集求情信。溫官又問及控方，本案並不複雜，被告亦在短期內被捕，為何事隔3年才提告。控方指下次會呈上時序表作解釋。溫官指警方隨時帶被告上庭，「佢地（警方）無心理準備我會問？難為你（檢控官）啦」溫官續表示有一個迷思，指本案發生於2019年6月，他判刑時本應考慮案發前的案例，現在是否須考慮在被告犯案時未有、事後才出現的判刑指引。辯方僅表示，求情時將依賴近年案例和判刑指引。

案件編號：ESCC858/2022