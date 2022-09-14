青年認參與政總暴動　官指罪行嚴重拒索勞教中心報告

2019年9月29日的港島遊行後發生警民衝突，事後有96人被控參與暴動，前後被分拆及合併為6宗案件處理，2宗案件已審結及判刑，尚餘4宗待審理或裁決等。今天（14日）就再有1名空運中心客戶服務助理，於區域法院就當日事件承認暴動罪，被法官下令還押至同案被告的案件審結才行判刑。

24歲被告譚宇權，承認於2019年9月29日在金鐘政府總部外參與暴動。辯方求情指被告當時受社會風氣影響，藉上街遊行來發洩不滿，卻低估了案件的嚴重性，現經反思後明白暴力不能爭取任何東西，並感到後悔。而被告案發後並沒有放棄自己，不但修畢飛機工程高級文憑，更會在獄中朝飛機工程續進修，以翼他日出獄能進快投入社會，及追尋自己夢想的職業。辯方一度請求法庭替被告索取勞教中心報告，但暫委法官鄭紀航則認為勞教中心未能反映案件嚴重性，指監禁為合適刑罰，故拒絕索取報告。

據案情指出，當日有人發起「全球反極權大遊行」，示威者當日由銅鑼灣向金鐘政總方向進發，雖警方多次警告指有關遊行未經批准，並要求群眾散去，但不得要領。於下午3時後，有示威者開始於政總外集結及堵路，及後便發生暴動。示威者佔據夏愨道行車線，又向政總投擲汽油彈、磚塊等物件、做出破壞水馬等行為。警方後從政總多個出入口衝出並作出拘散，期間於夏慤道行車線上制服及拘捕被告。其時有1名女示威者一度欲阻止警員拘捕被告，但後來同被制服。被告被捕時配備防毒面具，身穿黑色衣物，雙手戴着防切割手套等。

案件編號：DCCC 240/2021