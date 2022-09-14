「書」中自有黃金屋　社交平台小紅書個半月錄23宗網購騙案

「書」中自有黃金屋，近年社交平台「小紅書」在香港急速冒起，騙徒亦伺機進駐平台「擴充業務」，假冒賣家出售貨品以騙取貨款。上月初至今(14日)，警方接報至少23宗在小紅書發生的網購騙案，涉及貨品以手袋、貨幣兌換服務及預訂隔離酒店房間為主。

截至今日，過去一周的最常被用作行騙幌子的高危貨品包括主題公園/酒店套票、海鮮、傢俬/家庭用品、手袋、玩具模型、汽車/零件/服務、相機、電子優惠券、本地旅行團及電器。仍在在的詐騙專頁包括Hong Kong/代訂預售、Jelly泰生活百貨、Playhappypig玩樂豬預訂區、Share 日韓台代購、幸運來手信 Pastelaria Han Van、惠港(日韓精選特賣場)、趣旅行及港澳金巴驛站珠海隔離。

警方表示，網購騙案萬「騙」不離其宗，無論在任何網上平台購物，應該了解該平台的用戶身份認證機制、追蹤人數及獲讚人數，以評估賣方的可靠程度和信譽。假如賣方帳號只有小量追蹤者、小量評語、缺乏官方認證，並隱藏用戶資訊，便應加倍留神，並盡量選擇當面交收或貨到付款，切忌「隔山買牛」。