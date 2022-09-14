英女王駕崩　御用大律師頭銜「QC」變「KC」　不影響港法律界

香港的法律制度承襲英國的傳統司法制度，在回歸前，本地大律師如具足夠執業經驗及表現出色，與英國一樣，可被冊封為「御用大律師」(Queen's Counsel，簡稱QC，意指女皇的法律顧問)，隨着英女王駕崩後由查理斯三世接任國王，當地的「御用大律師」則須把頭銜更改為King's Counsel(簡稱KC，意指國王的法律顧問)。

英國大律師公會近日公布，英女王伊利沙伯二世駕崩後，英國刑事部門已通知當地「御用大律師」的頭銜，會自動由「Queen's Counsel」更改為「King's Counsel」，不作另行通知。香港大律師公會主席回覆傳媒查詢表示，即使在九七回歸前成為『御用大律師』（即take silk）的會員，回歸後一律已改稱『資深大律師』，他們只會以『資深大律師』的身份出庭，不會以『QC』或『KC』等身份出庭，有關稱銜改變對香港法律制度是毫無影響的。

香港資深大律師制度源自英國傳統的御用大律師制度，除了英國會冊封御用大律師外，澳洲、新西蘭、加拿大等普通法司法管轄區亦會冊封御用大律師。英國當地的御用大律師頭銜在9月8日已自動改為King's Counsel(KC)，根據現時英國皇室的王位繼承人估計，相信以「KC」的頭銜可能會持續一段很長時間，繼查理斯繼位成為英國國王後，其長子威廉王子即成為王儲，而威廉王子的長子喬治王子及長女夏洛特公主則成為英國王位的第二及第三順位繼承人。