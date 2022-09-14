疫下重創　議員促增遙距營商計劃資助　政府優先購創企服務

疫下市道蕭條，中小企更飽受人才及資金短缺之困。政府下月發表施政報告，有議員今日（14日）建議遙距營商計劃資助上限由30萬元提高至50萬元，以及優先採購本地中小企及創科企業的服務，以及為初創企業提供稅務優惠。

立法會進出口界議員黃英豪就「加強協助本地中小企」提出11項建議，當中還包括把「科技券」首期撥款上限，由獲批資助額的25%，提高至一半，並把「中小企融資擔保計劃」延長多一年。他又建議政府設立明確關鍵績效指標於數字經濟上，列明其所佔生產總值的百分比。此外，他又指，由於現時在外缺乏推動香港的金融服務及科技產業，又指「西方國家對香港唔係咁支持」，需尋找更多新機遇，建議政府應整合推廣資源。

不單止應預留一筆預算協助創科企業，他建議同時應協助中小企一站式開拓外地網絡的資源，令中小企可以找到自己發展的起點。被問及「3+4」檢疫期會否影響營商環境時，他指需客觀評論政府的工作，因政府上任後已經「行咗幾步」，包括取消溶斷機制等，亦密切注視周邊國家的防疫措施，逆向隔離亦有工作小組跟進。