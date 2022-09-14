本港第4季就業市場好轉　調查指55%僱主擬增聘人手

有調查指疫情緩和及經濟好轉下，55%僱主有意今年第4季增聘人手。

疫情放緩下，本港就業前景正逐步改善。有人力資源公司今日(14日)公布，今年第4季就業展望指數為正36%，較去年同期升31個百分點；520名受訪僱主中，55%計劃未來3個月增加人手，僅12%僱主表示有意裁員。調查反映來季招聘活躍程度及整體經濟向好，仍需要視乎疫情發展及防疫措施變化。

據萬寶盛華大中華(Manpower Group)最新數據顯示，來季多個主要行業的就業展望指數正面。其中，建造業錄得最樂觀的就業展望指數61%，按年升55個百分點，是自2010年第一季以來最高，萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，未來政府及私人市場將推展多項大型基建工程，業界積推動各種科技建築技術，如「組裝合成」建築法，以提升整體生產力及改善建築安全，衍生更多不同工種。而未來3年，每年需求額外約1萬個人才，尤其需要熟練及半熟練技工，加上行業已人手短缺，相信會給僱主帶來招聘壓力。

其次，資訊科技及通訊媒體業就業展望指數為57%，按年升57個百分點，反映企業數碼轉型步伐有增無減，而針對企業的網絡攻擊亦日漸增多，相關專才需求亦持續飆升。另外，銀行、金融、保險及房地產業就業展望指數是49%，按年上升36個百分點；餐飲及酒店業就業展望指數37%，按年升37個百分點。